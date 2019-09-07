Muğla Denizli Hokey Gelişim Kampının 2. Etabı Menteşe'de yapıldı

5 gün süren gelişim kampında sporcular sabahları rekreatif etkinlikler, yüzme , eğitsel oyunlar Muğla'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin gezilmesi akşamları ise Hokey teknik gelişim antrenmanları ve dostluk maçları şeklinde planlandı.

Ege Yıldızları Spor Kulübü Başkanı Hokey Baş Antrenör'ü Serkan Şen Denizli-Tavas ilçesindeki Hokey takımlarının Tavas ilçesi Hokey antrenörü Muharrem Hasdemir'in Muğla'lı eski sporcumuz olması ve Tavas ilçesinin Hokeycileri finanse etmekte zorlanması sebebiyle ilçedeki bazı yetenekli sporcular yaklaşık 6 aydır Menteşe Ege Yıldızları Spor Kulübü çatısında spor hayatlarına devam ediyorlar bu sporcularımızı Muğla'da misafir edip Muğlalı sporcularımız ile birlikte Denizli'nin Tavas ilçesinde ilkini gerçekleştirdiğimiz gelişim kamplarının 2.sini Menteşe ilçemizde gerçekleştirdik, Denizli'li sporcularımız Menteşe'yi çok sevdiler ve teknik anlamdada verimli bir kamp döneminin gerçekleştiğini söyleyebilirim bu gelişim kamplarının özellikler ilk etabındaki desteklerinden ötürü Tavas ilçesi Hokey takımları antrenörü Muharrem Hasdemir , Fast Food Sponsorumuz Ateş Döner , Su Sponsorumuz Kaltun Madran Halit Sungur, Muğla Hokeyini herzaman destekleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün veMuğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman'a Spor Şube Müdürü Serkan Paçalı, İlçe Spor Müdürü Mutlu Uzun , Muğla Yüzme Havuzu Amiri Mehmet Yavuzaslan'a teşekkür ederim diye konuştu. Menteşe ilçemizde yapılan gelişim kampına Muğla'dan Menteşe Ege Yıldızları Spor Kulübü U16 takımı , Yatağan Olimpik Spor Kulübü U16 takımı ve Tavaslı hokeyciler olmak üzere toplamda 30 un üzerinde sporcu katıldı