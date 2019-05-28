28.05.2019 20:06
Haberler» Güncel » Haber

MUĞLA Depoya giren kara yılanı itfaiye yakaladı

Depoya giren kara yılanı itfaiye yakaladıMuğla'nın Seydikemer ilçesindeki bir evin alt katındaki depoya giren yaklaşık 2 metre boyundaki kara yılan paniğe neden oldu.

Depoya giren kara yılanı itfaiye yakaladı
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki bir evin alt katındaki depoya giren yaklaşık 2 metre boyundaki kara yılan paniğe neden oldu. Depo sahibinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekibi tarafından yakalan kara yılan, doğaya bıraktı.
Cumhuriyet Mahallesi 1059 Sokak'taki 2 katlı bir binanın alt katında bulunan depoya, bugün öğle saatlerinde kara yılan girdi. Depo sahibi durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, 15 dakika süren çalışmanın sonunda, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kara yılanı özel bir aparat ile yakaladı. Yakalama çalışması çevredeki vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle izlenirken, özel bir kaba konulan kara yılan bölgeden uzaklaştırılarak doğal ortamına bırakıldı. MUĞLA Depoya giren kara yılanı itfaiye yakaladı Seydikemer, Muğla, İtfaiye, Güncel
Kaynak: DHA