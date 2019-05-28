MUĞLA Depoya giren kara yılanı itfaiye yakaladı

Depoya giren kara yılanı itfaiye yakaladı Muğla
'nın Seydikemer
ilçesindeki bir evin alt katındaki depoya giren yaklaşık 2 metre boyundaki kara yılan paniğe neden oldu. Depo sahibinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekibi tarafından yakalan kara yılan, doğaya bıraktı. Cumhuriyet Mahallesi
1059 Sokak'taki 2 katlı bir binanın alt katında bulunan depoya, bugün öğle saatlerinde kara yılan girdi. Depo sahibi durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye
ekipleri, 15 dakika süren çalışmanın sonunda, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kara yılanı özel bir aparat ile yakaladı. Yakalama çalışması çevredeki vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle izlenirken, özel bir kaba konulan kara yılan bölgeden uzaklaştırılarak doğal ortamına bırakıldı.
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Kaynak: DHA