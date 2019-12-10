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Muğla devrilen traktörde 1 ölü, 1 yaralı

Devrilen traktörde 1 ölü, 1 yaralıMuğla'nın Fethiye ilçesinde, yağmurdan kayganlaşan zeminde sürücünün kontrolünden çıkarak devrilen traktörde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

10.12.2019 16:31 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:34
Devrilen traktörde 1 ölü, 1 yaralı
'nın ilçesinde, yağmurdan kayganlaşan zeminde sürücünün kontrolünden çıkarak devrilen traktörde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.
Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında, Ölüdeniz Mahallesi Ovacık-Ölüdeniz Yolu'nda meydana geldi. Salih Demir'in kullandığı 48 GT 134 plakalı traktör, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen traktör, devrildi. Sürücü Demir savrularak ağır yaralanırken, yolcu Soner Aktay römorktaki kerestelerin altında kaldı. Aktay'ın üzerindeki keresteler, yol kenarındaki inşaatta çalışan işçiler tarafından kaldırılırken; kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, yaralılardan Aktay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı Demir ise ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Demir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Muğla devrilen traktörde 1 ölü, 1 yaralı

Fethiye, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA


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