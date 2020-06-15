MUĞLA Doğal akvaryum 'Kadın Azmağı'nda tekne turu

Doğal akvaryum 'Kadın Azmağı'nda tekne turuMUĞLA'nın Ula ilçesinin dünyaca ünlü turistik Akyaka Mahallesi'ndeki 'Kadın Azmağı', su altı bitki örtüsü, elle tutulabilecek hissini veren balıkları ile doğal akvaryum görüntüsü oluşturuyor.

15.06.2020 09:05 | Son Güncelleme: 15.06.2020 09:12
Doğal akvaryum 'Kadın Azmağı'nda tekne turu
MUĞLA'nın Ula ilçesinin dünyaca ünlü turistik Akyaka Mahallesi'ndeki 'Kadın Azmağı', su altı bitki örtüsü, elle tutulabilecek hissini veren balıkları ile doğal akvaryum görüntüsü oluşturuyor. Yerli turistlerin akın ettiği Gökova Körfezi'ne dökülen azmakta, kişi başı 15 liradan tekne turu yapılıyor.
Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nce 2011 yılının haziran ayında 'sakin şehir' ilan edilen Akyaka Mahallesi'ndeki 'Kadın Azmağı', tekne gezileriyle cazibe merkezi oldu. Akyaka'nın yanı başından, ağaçlar ve sazlıklar arasından süzülerek, Gökova Körfezi'ne akan 'Kadın Azmağı', doğal akvaryum görüntüsü oluşturuyor. Azmağın serinliği, su altı bitki örtüsü, elle tutulabilecek hissini veren balık ve kaplumbağaları, su üzerinde süzülen ördekleri ilgi çekiyor. 1200 metre uzunluğunda, doğal akvaryum görünümündeki 'Kadın Azmağı'nda, teknelerle 35 dakikalık tur yapılıyor. Bunun için yetişkinler 15 lira öderken, 0- 5 yaş grubundaki çocuklardan ücret alınmıyor.
Doğa harikası azmağı teknelerle gezen turistler, değişik bitki ve hayvan türlerini görme fırsatı buluyor. Birbirlerine yakın yüzlerce tatlı su kaynağından oluşan 'Kadın Azmağı', ana kolun yanı sıra Gökova Sazlığı'na doğru uzanan birçok yan kola da sahip. Yan kolların bazı bölümlerinde ise sazlıkların oluşturduğu tüneller bulunuyor. Denize yakın olmasına rağmen berrak, derin ve yüksek debili akan derede yetişen tatlı su bitkilerinin boyları ise 4- 5 metreyi buluyor.
DOĞAL SİT ALANI OLDUĞU İÇİN AVCILIK YASAK
Kadın Azmağı'nda tur düzenlenen teknede kaptanlık yapan Şadi Durmaz (57), "Muğla, 1480 kilometre kıyı sahil şeridine sahip. Koronavirüs salgını bizleri de etkiledi. Yavaş yavaş toparlanma sürecine girdik. İnsanlarımızda tedirginlik var. Bizler büyüklerimizin aldığı kurallara uyuyoruz. Eskiden kadınlarımız buraya çamaşır yıkamaya geliyormuş. Su altı ve su üstü özelliğiyle dünyada ender görülen bir nehirdir. 40 santimetreden 10 metreye kadar derinlikler mevcut. Levrek, kefal ve yılan balığı olmak üzere 3 çeşit balık yaşıyor. Birinci derecede doğal sit alanı olduğu için avcılık yasak. Su teresi ve kaz ayağı olarak bilinen yenilebilir ot çeşitleri mevcut. 100 çeşit kuş ile 300 çeşit bitki türü bulunuyor" dedi.
'BURANIN FARKLI BİR DOĞASI VAR'
Aydın'dan günübirlik Akyaka'ya gelen evli ve 2 çocuk annesi Ebru Demirbilek, "Koronavirüs sürecinden sonra biraz rahatlama olunca bir şeyler yapmak istedik. Akyaka'ya gelmeyi çok istiyorduk. Buranın farklı bir doğası var. Günümüzü buraya ayırdık. Başka bir yere gitmeyeceğiz" diye konuştu. MUĞLA Doğal akvaryum ’Kadın Azmağı’nda tekne turu

Kaynak: DHA

Etiketler: Akyaka, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK’ya ait 81 hedef imha edildi Haber
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti Haber
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
HDP’nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10’a yükseldi Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin’den yorum gecikmedi Haber
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Kastamonu ve Bursa’da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi Haber
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Başak Demirtaş’a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı Haber
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi Haber
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi
Volkan Demirel’den Muslera’ya geçmiş olsun mesajı Haber
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Haberler››Güncel››MUĞLA Doğal akvaryum 'Kadın Azmağı'nda tekne turu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:09: Son dakika haberi: İstanbul semalarında martıların eşsiz dansı - Haber 09:08: Erzincan'ın yüksek kesimleri haziranda beyaza büründü - Haber 09:07: Belediye gibi köy - Haber 09:05: Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 612 kişi öldü - Haber 09:00: Yurtta hava durumu - Haber 08:41: Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi - Haber 08:31: Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi - Magazin 07:50: Bingöl'deki 5.7'lik depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı - Haber 08:31: Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi - Haber 21:27: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi - Haber