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MUĞLA Domuzların şehre inmesini engellemek için ormanlık alana yiyecek bırakıldı

Domuzların şehre inmesini engellemek için ormanlık alana yiyecek bırakıldıMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, aç kalan yaban domuzlarının şehir merkezine sürü halinde inmesini engellemek ve insanlara zarar gelmemesi için ormanlık alanlara yiyecek bırakılmaya başlandı.

04.05.2020 19:33 | Son Güncelleme: 04.05.2020 19:35
Domuzların şehre inmesini engellemek için ormanlık alana yiyecek bırakıldı
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, aç kalan yaban domuzlarının şehir merkezine sürü halinde inmesini engellemek ve insanlara zarar gelmemesi için ormanlık alanlara yiyecek bırakılmaya başlandı.
Marmaris'te son bir ayda aç kalan yaban domuzlarının sürü halinde şehir merkezine inerek yiyecek araması yetkilileri harekete geçirdi. Gelen şikayetleri değerlendiren yetkililer, yaban domuzlarının sık geçiş noktası oteller bölgesi olarak adlandırılan Siteler, Armutalan ve İçmeler mahallelerindeki ormanlık alanlarda yerlerini tespit etti. Kurulan halk pazarlarında artan sebze ve meyveleri toplayan ekipler ormanlık alana gitti. Beş noktaya yiyecekler bırakılarak beklenmeye başlandı. Kısa sürede büyük bölümü yavrulardan oluşan yaban domuzu sürüsü gelerek bırakılan yiyecekleri yedi. Ekipler, yaşanılan anları cep telefon kamerasıyla videosunu çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı. MUĞLA Domuzların şehre inmesini engellemek için ormanlık alana yiyecek bırakıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Marmaris, Güncel, Haber

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