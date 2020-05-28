MUĞLA Dövdükleri kişinin görüntüsünü sosyal medyadan paylaşınca yakalanan çete üyesi 4 kişi,...

Dövdükleri kişinin görüntüsünü sosyal medyadan paylaşınca yakalanan çete üyesi 4 kişi, tutuklandıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alana götürdükleri Remzican E.'yi (25) dövüp, çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

28.05.2020 12:39 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:44
Dövdükleri kişinin görüntüsünü sosyal medyadan paylaşınca yakalanan çete üyesi 4 kişi, tutuklandı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alana götürdükleri Remzican E.'yi (25) dövüp, çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. 'Tutkanlar Çetesi' çetesi üyesi oldukları belirlenen 4 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, emniyet ekipleri sosyal medyada, Remzican E.'nin ormanlık alanda bir aracın yanında dövülürken çekilen görüntüleri üzerine harekete geçti. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında polis, kimliklerini tespit ettiği şüphelilere yönelik geçen 24 Mayıs Pazar günü sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Muğla İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu'nun bizzat yürüttüğü operasyonda Yunus T., Hüseyin Baran T., Aykut B. ve Onur D. gözaltına alındı. Şüphelilerin, ev, işyeri ve üzerlerindeki aramalarda 2 gram bonzai, 1 gram uyuşturucu madde metamfetamin, çok sayıda uyuşturucu hap, 2 gram kenevir tohumu ve 5 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak suçlarından sabıka kayıtları bulunduğu belirlenen şüphelilerin, Bodrum'da korku salan Yunus T. liderliğindeki 'Tutkanlar Çetesi' üyesi oldukları belirlendi. Polisteki işlemleri ardından 4 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri arasında dün sevk edildikleri adliyede
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. MUĞLA Dövdükleri kişinin görüntüsünü sosyal medyadan paylaşınca yakalanan çete üyesi 4 kişi,...

Kaynak: DHA

Etiketler: Bodrum, Muğla, Güncel, Haber

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