Muğla düğünde kavga çıktı, damat geceyi karakolda, gelin hastanede geçirdi

Düğünde kavga çıktı, damat geceyi karakolda, gelin hastanede geçirdi

Muğla'da, düğünde kız ve erkek tarafı arasında oyun havası anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Özel hareket polisi olan damat M.İ.Y., kavgada, kendisine saldırmak isteyen grubu havaya 2 el ateş ederek uzaklaştırdı. Fenalık geçiren gelin E.A., geceyi hastanede; damat ise polis merkezinde geçirmek zorunda kaldı.

Olay, Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'deki bir düğün salonunda, dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul'da özel harekat polisi olarak görev yapan M.İ.Y. ile ev kadını E.A.'nını en mutlu günleri kabusa dönüştü. Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'ndaki düğün salonunda gelin ve damadın alkışlar eşliğinde salona girdiği gece, dans ile başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde gelin ve damadın yakınları arasında kendi istedikleri oyun havasının çalınması konusunda tartışma yaşandı. Damat M.İ.Y., her iki tarafı da yatıştırmaya çalıştı. Bu sırada, M.İ.Y. ile gelinin yakınları arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Davetlilerin de katıldığı kavgada yumruklar konuştu. Damat M.İ.Y., etrafını saran grubu uzaklaştırmak için belinden çıkardığı beylik tabancasıyla havaya iki el ateş etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sinir krizi geçiren gelin E.A. ve darp ile çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Düğün olaylar nedeniyle yarım saat önce sona erdi.

Damat M.İ.Y. ile beraber gözaltına alınan 10 kişi, ifadeleri için Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü. İki tarafında yakınlarının araya girmesiyle olay tatlıya bağlandı. Gelin E.A. kendisini iyi hissetmesinin ardından hastaneden taburcu edilirken, damat M.İ.Y. ve 9 kişi polisteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA