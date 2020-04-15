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MUĞLA Dumandan zehirlenen köpekler suni solunumla hayata döndürüldü

Dumandan zehirlenen köpekler suni solunumla hayata döndürüldüMUĞLA'nın Ortaca ilçesinde iki katlı binada çıkan yangında dumandan zehirlenen iki köpek, itfaiye ekiplerinin suni sulunum ve kalp masajıyla yaşama döndürüldü.

15.04.2020 13:44 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:47
Dumandan zehirlenen köpekler suni solunumla hayata döndürüldü
MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde iki katlı binada çıkan yangında dumandan zehirlenen iki köpek, itfaiye ekiplerinin suni sulunum ve kalp masajıyla yaşama döndürüldü.
Dalyan Mahallesi 343 Sokak'taki Saim Can Gökçe'ye ait iki katlı evde bugün saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Yangına müdahale eden ekipler, evin içinde bulunan 'Pamuk' ve 'Şeker' isimli iki köpeği baygın vaziyette buldu. Dumandan etkilendiği anlaşılan köpekler bahçeye çıkarıldı.
Söndürme çalışmaları sürerken bir itfaiye eri, köpekleri hayata döndürmek için kalp masajına başladı. Kendi kullandığı oksijen maskesiyle köpeklere suni solunum yapmaya çalışan itfaiye erine, çevre sakinleri de yardım etmeye çalıştı. Labrador ve terrier cinsi köpekler 15 dakika süren müdahale sonrası yaşama döndürüldü. Yangın diğer itfaiye görevlileri tarafından söndürülürken evde büyük çaplı maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor. MUĞLA Dumandan zehirlenen köpekler suni solunumla hayata döndürüldü

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Ortaca, Güncel
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