MUĞLA DÜNYACA ÜNLÜ AKBÜK KOYU'NDA TAŞIMA SUYLA TURİZM
MUĞLA'nın Gökova Körfezi'ndeki Akbük Koyu'nda, bölgenin 1'inci derece doğal sit olması nedeniyle gerekli altyapı hizmetlerinin yapılamaması nedeniyle ortaya çıkan su sıkıntısı 'pes' dedirtiyor.27.07.2019 15:57
MUĞLA'nın Gökova Körfezi'ndeki Akbük Koyu'nda, bölgenin 1'inci derece doğal sit olması nedeniyle gerekli altyapı hizmetlerinin yapılamaması nedeniyle ortaya çıkan su sıkıntısı 'pes' dedirtiyor. Traktörlere bağlanan tankerlerle getirilen suyun 3 tonu 200 liradan işletmecilere satılıyor. Gökova Körfezi'nin cennet köşelerinden, 35'e yakın motel, pansiyon, market, restoran ve kafeteryanın bulunduğu Akbük Koyu'nda yaşanan susuzluk, işletmecilerin tepkisine neden oluyor. Yaklaşık 1.5 kilometre uzunluğundaki plajda denizden çıkan yerli ve yabancı turistler, bir marketin önünde, azmaktan geldiği öğrenilen suyla duş alıyor.2011 yılından bu yana Akbük Plajı'nda market işletmeciliği yaptığını belirten Abdullah Çakmak (57), Burada en büyük sıkıntımız su sorunu. Bunun biran önce çözülmesi gerekiyor. Traktörün arkasına tanker takan arkadaşlardan 3 ton suyu 200 liradan alıyoruz. Diğer türlü de kendi aracımızla evimizden 5'şer litrelik pet şişelerle su getirip ihtiyacımızı karşılamaya çalışıyoruz dedi.
Akbük Plajı'ndaki bir beach club'ta çalışan garson Emre Solak (22) ise, Şebeke suyu yok, azmak suyuyla yıkanmak zorunda kalıyoruz. Saçlarımı artık ben bile tanıyamıyorum. Tankerin getirdiği suyu depolarımıza boşalttırıyoruz. Bunun için de ciddi paralar ödeniyor. Plajdaki tek yol da toprak. Buradan açlar geçince her yer toz, oluyor. Sorunların biran önce çözüme kavuşturulması gerekiyor. Dünyada böyle güzel bir yerin sayılı olduğunu biliyorum diye konuştu.
Akbük Plajı'ndaki bir beach club'ta çalışan garson Emre Solak (22) ise, Şebeke suyu yok, azmak suyuyla yıkanmak zorunda kalıyoruz. Saçlarımı artık ben bile tanıyamıyorum. Tankerin getirdiği suyu depolarımıza boşalttırıyoruz. Bunun için de ciddi paralar ödeniyor. Plajdaki tek yol da toprak. Buradan açlar geçince her yer toz, oluyor. Sorunların biran önce çözüme kavuşturulması gerekiyor. Dünyada böyle güzel bir yerin sayılı olduğunu biliyorum diye konuştu.
Gökova, Akbük, Güncel
Kaynak: DHA