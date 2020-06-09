MUĞLA Dünyaca ünlü plajı kuşbakışı gören mahallede kaçak yapılar yıkılıyor

Dünyaca ünlü plajı kuşbakışı gören mahallede kaçak yapılar yıkılıyorAVRUPA'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nı kuşbakışı gören Gökbel mahallesindeki imara aykırı bölümleri tespit edilerek, kaldırılması istenen 33 konutun yıkım...

09.06.2020 15:51 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:00
Dünyaca ünlü plajı kuşbakışı gören mahallede kaçak yapılar yıkılıyor
AVRUPA'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nı kuşbakışı gören Gökbel mahallesindeki imara aykırı bölümleri tespit edilerek, kaldırılması istenen 33 konutun yıkım çalışmalarına başlandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen ağustos ayında Muğla'ya gelerek, incelemeler yaptı. Denetimler ve belediyelerin çalışması sonrası kentte İmar Planı'na aykırılıklarının bulunduğu tespit edilen birçok projede inşaatlar durduruldu. Ardından sırayla bu yapıların yıkımına başlandı. Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'nde bulunan ve dünyada en iyi korunan plajları arasında gösterilen İztuzu Plajı'nı kuşbakışı gören Gökbel'de ise imar planında aykırılıklar olduğu tespit edilen 33 projenin yıkım işlemine bugün başlandı. Çevre ve Şehircilik Muğla Müdürlüğü yetkilileri, jandarma gözetiminde öğle saatlerinde, Ortaca Belediyesi'ne ait iş makineleriyle yıkımı gerçekleştirmek için kaçak yapıların bulunduğu alana geldi. Yıkım çalışmalarında zorluk yaşanmazken, çalışmaların yaklaşık 1 ay süreceği öğrenildi. MUĞLA Dünyaca ünlü plajı kuşbakışı gören mahallede kaçak yapılar yıkılıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Ortaca, Muğla, Güncel, Haber

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