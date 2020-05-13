MUĞLA Ekipler, yıkım için Özdil'in villasında

Ekipler, yıkım için Özdil'in villasında (3)ÖZDİL'İN VİLLASINDAKİ YIKIM DURDURULDUMuğla'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin yıkımı için verilen...

13.05.2020 15:22 | Son Güncelleme: 13.05.2020 15:27
Ekipler, yıkım için Özdil'in villasında (3)
ÖZDİL'İN VİLLASINDAKİ YIKIM DURDURULDU
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin yıkımı için verilen sürenin dolmasının üzerine bugün Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından başlatılan yıkım işlemi durduruldu. Özdil'in avukatının itirazı üzerine Muğla 1'inci İdare Mahkemesi tarafından 1 aylık yürütmeyi durdurma kararı alındı.
Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde Özdil ailesine kaçak eklentilerin yıkımı için verilen süre, bugün doldu. Aile yıkımla ilgili herhangi bir çalışma yapmayınca Bodrum Belediyesi Fen İşleri ile Zabıta Müdürlükleri ekipleri, bugün sabah saat 09.00'da villaya geldi. Dört kamyonet ile villaya gelen yaklaşık 20 kişilik ekip, önce kişisel güvenlik önlemlerini aldı. 'Yıkım ekibi' yazan yeleklerini giyip, baret, maske ve eldiven takan işçiler, daha sonra kazma, balyoz, çekiç, levye ve kürek ile villaya girdi. İşçilerden bir bölümü ise villanın teras bölümüne çıkıp, inceleme yaptıktan sonra kiremitleri aktarmaya başladı. Özdil'in avukatının itirazı üzerine Muğla 1'inci İdare Mahkemesi tarafından 1 aylık yürütmeyi durdurma kararı aldırmasının ardından saat 13.00'e kadar süren çalışmalar yarıda bırakıldı. MUĞLA Ekipler, yıkım için Özdil’in villasında

Kaynak: DHA

Etiketler: Yılmaz Özdil, Bodrum, Muğla, Güncel, Haber

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