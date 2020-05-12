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MUĞLA Elektrik direğinde kablo çalarken akıma kapılıp öldü

Elektrik direğinde kablo çalarken akıma kapılıp öldüMUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, çıktığı yüksek gerilim direğinde elektrik akımına kapılan Engin Solmaz (41), yaşamını yitirdi.

12.05.2020 00:22 | Son Güncelleme: 12.05.2020 00:24
Elektrik direğinde kablo çalarken akıma kapılıp öldü
MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, çıktığı yüksek gerilim direğinde elektrik akımına kapılan Engin Solmaz (41), yaşamını yitirdi. İki gündür yakınlarının kendisinden haber alamadığı Solmaz'ın kablo ve elektrik izolatörü çalmak için direğe çıktığı öğrenildi.
Menteşe'nin Kafaca mahallesinde saat 17.30 sıralarında bir beton firmasının şantiye alanında ceset görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine Menteşe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaptıkları incelemede cesedin Engin Solmaz'a ait olduğu belirlendi. Çevrede yapılan incelemede kablo ve elektrik izolatörü hırsızlığı için direğe çıktığı belirlenen Solmaz'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Milas'ın Ören mahallesinde oturan Engin Solmaz'ın cumartesi gününden bu yana kayıp olduğu ortaya çıktı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay yerinde cesedi gören Selma Kılıç isimli vatandaş, 'Direğin dibinde yatan bir insan gördüm. Hareketsiz olduğunu fark ettim. Elektrik direğinde tamir yaparken aşağıya düştüğünü tahmin ettim. Korkumdan tanıdıklarımı aradım. Onlarda burada ceset var diye ihbarda bulundular" dedi. MUĞLA Elektrik direğinde kablo çalarken akıma kapılıp öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Menteşe, Solmaz, Güncel, Haber

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