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Muğla Emniyet Müdürü Dilberoğlu göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Muğla il Emniyet Müdürü olarak atanan Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla'da görevine başladı.

30.09.2019 16:25Muğla Emniyet Müdürü Dilberoğlu göreve başladı
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Muğla il Emniyet Müdürü olarak atanan Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla'da görevine başladı.

Hakkari'de üç yıl görev yapan Muğla İl Emniyet Müdürü Diyberoğlu için Emniyet Müdürlüğü önünde karşılama töreni gerçekleştirildi. Muğla'nın yeni Emniyet Müdürü Dilberoğlu personel ile tek tek tanışmasının ardından makamında ilk ziyaretçileri basın mensupları oldu.

Hakkari'de basın mensupları ile çok iyi bir diyalog kurduklarını belirten Dilberoğlu, Muğla'da da Muğla'nın menfaatleri öncelikli çalışma yapacaklarını açıkladı. - MUĞLA

Süleyman Suvat Dilberoğlu, Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Muğla, Yaşam

Kaynak: İHA

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