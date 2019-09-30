Haberler » Güncel » Haber

Muğla Emniyet Müdürü Dilberoğlu görevine başladı

Muğla Emniyet Müdürlüğüne atanan Süleyman Suvat Dilberoğlu görevine başladı.

30.09.2019 17:14Muğla Emniyet Müdürü Dilberoğlu görevine başladı
Muğla Emniyet Müdürlüğüne atanan Süleyman Suvat Dilberoğlu görevine başladı.
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile İl Emniyet Müdürlüğüne atanan eski Hakkari İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu, Muğla Emniyet Müdürlüğü önünde törenle karşılandı.
Dilberoğlu, emniyet müdür yardımcıları, ilçe emniyet müdürleri ve amirleri ile tanıştıktan sonra makamına geçti.
Daha sonra basın mensuplarıyla bir süre sohbet eden Dilberoğlu, Hakkari'de basınla iyi diyalog kurduklarını belirterek, "İnşallah el birliği ile bu ilin güvenliği ve istikrarının devamı noktasında elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz." dedi.

Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkari, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:08 Vatikan, Brezilya merkezli Katolik derneğine kayyum atadı
00:05 Diyarbakır'da otomobil ambulansa çarptı
00:05 Spor gazişehir gaziantep - göztepe maçının ardından
00:05 - Somali'de ABD hava üssü ve AB askeri konvoyuna bombalı saldırı
00:04 Yemen'in Hadramevt ilinde ham petrol sevkiyatı yeniden başladı
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ekim 2019
00:00 Ordu'da "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"