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Muğla engelli profesör 'vazgeçme' adlı kitabını anlattı

Engelli Profesör 'Vazgeçme' adlı kitabını anlattıMUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi olan bedensel engelli Prof. Dr. Ozan Bahar, hayatını anlattığı 'Vazgeçme' adlı kitabı için düzenlenen söyleşi ve imza gününde Marmaris'teki okurla buluştu.

15.01.2020 11:14 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:22
Engelli Profesör 'Vazgeçme' adlı kitabını anlattı
MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi olan bedensel engelli Prof. Dr. Ozan Bahar, hayatını anlattığı 'Vazgeçme' adlı kitabı için düzenlenen söyleşi ve imza gününde 'teki okurla buluştu.
Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ozan Bahar, Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nda Yüzbaşı'yken, 1996 yılında görev dönüşü Bodrum ilçesinde kaza yaptı ve belden aşağısı felç oldu. Yüzbaşı Bahar, tekerlekli sandalyeyle çıktığı akademik yolculukta profesörlüğe yükseldiği süreci 'Vazgeçme' isimli kitabında kaleme aldı. Marmaris Engelli ve Aileleri Derneği (ENABİRDER) tarafından Kültür Merkezi'nde söyleşi ve imza günü düzenlendi. ENABİRDER Başkanı Tulgay Hasar, Belediye Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş, yerleşik yaşayan yabancılar ve engelli vatandaşların katıldığı etkinlikte Prof. Dr. Ozan Bahar, Yüzbaşı iken geçirdiği kaza ve ardından kariyer basamaklarını nasıl çıktığını ve yaşamam tutunmanın mücadelesini anlatan konuşmasını yaptı. Keyifli geçen söyleşi sonrası Bahar, kitaplarını da imzaladı.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Aralık 2017'de, Prof. Dr. Ozan Bahar'a 'Engelleri Aşanlar-2017' ödülü verilmişti.
Muğla engelli profesör 'vazgeçme' adlı kitabını anlattı

Marmaris, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA


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