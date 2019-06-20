20.06.2019 09:41
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MUĞLA Eşsiz güzellikteki koylardan toplanan çöpler şaşırttı

Eşsiz güzellikteki koylardan toplanan çöpler şaşırttıMuğla'nın Datça ilçesinde eşsiz güzellikteki 4 koyda bir grup gönüllü tarafından kıyı temizliği yapıldı.

Eşsiz güzellikteki koylardan toplanan çöpler şaşırttı
Muğla'nın Datça ilçesinde eşsiz güzellikteki 4 koyda bir grup gönüllü tarafından kıyı temizliği yapıldı. Kıyılardan gübre çuvalları, çöp bidonları, tarlalarda kullanılan damlama su boruları ile kuru yük gemilerine ait olduğu tahmin edilen yüzlerce metrelik brandalar çıktı.
Gezi teknesi sahibi ve kaptan Ayhan Çıraklık (55) ile 5 gönüllü arkadaşı tarafından Datça Yarımadası'nın Akdeniz'e bakan bölümünde bulunan 4 koyda kıyı temizliği gerçekleştirildi. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki İnceburun Koyu'ndan başlayarak, Kunta Kinte Koyu ve İncirli İn'in ardından Armutlu Su Koyu'nda sona eren etkinlik, 6 saat sürdü. Bugüne kadar kanıksanan pet şişeler ve naylon poşetlerin yanı sıra gübre çuvalları, çöp bidonları, tarlalarda kullanılan damlama su boruları ile kuru yük gemilerine ait olduğu tahmin edilen yüzlerce metrelik brandalar temizlik yapanları şaşkına çevirdi. Toplanan 20 poşet çöp, gezi teknesi ile ilçe merkezine getirilerek, belediye temizlik görevlilerine teslim edildi. Kıyı temizliğine katılan 59 yaşındaki Tuncay Okyar, Datça Yarımadası'nda eşsiz güzellikte 57 koy bulunduğunu belirtti. Her turizm sezonu öncesi bir avuç gönüllü ile birlikte koylarda kıyı temizliği yaptıklarını söyleyen Okyar, Karınca kararınca, elimizden geldiğince kıyılarımızı temizlemeye çalışıyoruz. Önemli olan farkındalık yaratabilmek, önemli olan kirletmemeyi başarabilmektir dedi.MUĞLA Eşsiz güzellikteki koylardan toplanan çöpler şaşırttı
Kaynak: DHA
Muğla, Datça, Güncel

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