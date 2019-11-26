Haberler » Güncel » Muğla-etil alkolü, çekici üstündeki kamyonette taşıdılar - Haber

Muğla-etil alkolü, çekici üstündeki kamyonette taşıdılar

Etil alkolü, çekici üstündeki kamyonette taşıdılarMuğla'nın Milas ilçesinde, arıza yaptığı için çekiciyle götürüldüğü izlenimiyle taşınan kamyonette 1020 litre etil alkol ele geçirildi.

26.11.2019 14:47 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:49
Etil alkolü, çekici üstündeki kamyonette taşıdılar
'nın ilçesinde, arıza yaptığı için çekiciyle götürüldüğü izlenimiyle taşınan kamyonette 1020 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den Bodrum'a yüklü miktarda etil alkol getirileceği bilgisine ulaştı. Dün saat 18.00 sıralarında plakası önceden belirlenen kamyonet, Milas'ın Bafa Mahallesi'nde jandarma tarafından durduruldu. Çekicinin üzerinde taşınan, 07 BDS 49 plakalı kamyonetin bagajında, 1020 litre etil alkol ele geçirildi. Araçlarının arıza yaptığı ve çekiciyle taşındığı izlenimi veren şüpheliler E.G., E.D. ve T.İ.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin güvenlik güçlerini atlatmak için böyle bir yönteme başvurduğu belirtildi. Sahte alkol yapımında kullanılan etil alkole ve araçlara jandarma tarafından el konuldu. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği açıklandı.
Muğla-etil alkolü, çekici üstündeki kamyonette taşıdılar

Jandarma, Muğla, Milas, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
15:03 "İzmir Konfederasyonu daha güçlü adımlarla geliyor"
15:02 Yörük Türkmen tek çatı altında
15:02 Irak'ın Halepçe kentinin yönetiminde kadınlar söz sahibi
15:02 Genç girişimci ve esnafa yönelik pazarlama ve markalaşma eğitimi
14:58 Son dakika: Muharrem İnce, Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında suç duyurusunda bulundu
14:58 İtfaiye karaca için seferber oldu
14:52 Ete baharat yerine bonzai karıştırarak ölüme neden olan kadın beraat etti
14:47 AB Uyuşturucu Raporu: PKK, organize suçlara ve uyuşturucu kaçakçılığına karışıyor
14:42 Erdoğan'dan vatandaşa çağrı: Doları bırakın, TL'ye geçin
14:31 Lise öğrencisi alay konusu olunca 4 ayda 22 kilo verdi
14:15 Karaköy'deki başörtülü kadına saldıran kadın için 12 yıl hapis istendi
13:35 Yüzüne asit atılan Berfin: Kadına şiddet son bulsun
13:23 Askerlik için toplanan harçlıkla solucan gübresi üretmeye başladı
10:59 58 yaşındaki adam, eşinin yasak aşkı tarafından ormanlık alanda öldürüldü
26.11.2019 15:04:07