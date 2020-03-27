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MUĞLA Ev kadınlarının yöresel yemek için ot siparişleri teslim edildi

Ev kadınlarının yöresel yemek için ot siparişleri teslim edildiMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, koronavirüe karşı alınan tedbirler kapsamında, belediye ekileri tarafından sokağı çıkması yasak olan 65 yaş ve üzeri kişilerin azar alışverişleri yapılırken, özellikle ev kadınlarının tilkişen,...

27.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:04
Ev kadınlarının yöresel yemek için ot siparişleri teslim edildi
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, koronavirüe karşı alınan tedbirler kapsamında, belediye ekileri tarafından sokağı çıkması yasak olan 65 yaş ve üzeri kişilerin azar alışverişleri yapılırken, özellikle ev kadınlarının tilkişen, kuzukulağı, sarmaşık gibi yöresel yemekleri için kullanılan ot siparişleri temin edildi. Yerleşik yaşayan yabancılar da Türk komşuları için halk pazarında alışveriş yaptı.
Marmaris Koronavirüs Tedbirleri Koordinasyon Kurulu'na 65 yaş ve üstü kişilerin talepleri yerine getirilmeye devam ediyor. Koordinasyon kuruluna taleplerini ileten 65 yaş ve üstü ev kadınların talepleri belediye zabıta ekiplerine bildirildi. Zabıta ekipleri, Halk Pazarı'nda tilkişen, ısırgan, kuzukulağı, sarmaşık ve gibi yöresel yemekleri için kullanılan ot siparişleri alarak teslim etti. Halk Pazarı'na gelen Marmaris'te yerleşik olarak yaşayan İngiliz vatandaşı Richard Gemberliyn ise komşusunun isteklerini alabilmek için zabıtadan yardım istedi. Zabıta ile beraber pazarı dolaşan Gemberliyn, alışverişini tamamlayarak siparişleri komşusuna götürdü. Gemberylin, "65 yaş üzeri Türk komşumun isteklerini yerine getiriyorum, çok mutluyum" dedi.
70 yaşındaki emekli mimar İbrahim Uslu, "Birlik ve beraberlik içinde bu zorlu günleri atlatacağız. Bizlere vefa örneği gösteren görevlilere teşekkür ederim" dedi.
Belediye yetkilileri, "65 yaş ve üzeri kişilere sokağa çıkma yasağının başlamasından buyana 60 mesai arkadaşımızla beraber saat 07.30 - 19.00 arası 221 vatandaşımızın ihtiyacı karşılandı. Genelge devam ettiği sürece istekler eksiksiz yerine getirilmeye devam edecek" dedi. MUĞLA Ev kadınlarının yöresel yemek için ot siparişleri teslim edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel

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MUĞLA Ev kadınlarının yöresel yemek için ot siparişleri teslim edildi

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