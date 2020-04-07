Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

MUĞLA 'Evimiz mezardan daha güzel'

'Evimiz mezardan daha güzel'MUĞLA'da yaşayan Ali Haydar Arslan (59), koronavirüs salgınına karşı insanların duyarlı olmasına dikkat çekmek için kağıda 'Evimiz mezardan daha güzel' yazarak penceresine yapıştırdı.

07.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:59
'Evimiz mezardan daha güzel'
MUĞLA'da yaşayan Ali Haydar Arslan (59), koronavirüs salgınına karşı insanların duyarlı olmasına dikkat çekmek için kağıda 'Evimiz mezardan daha güzel' yazarak penceresine yapıştırdı.
Muğla 'nın merkez ilçesi Menteşe 'nin Müştakbey mahallesinde oturan Ali Haydar Arslan, dikkat çeken bir davranışa imza attı. 3 katlı apartmanın 1'inci katında oturan Arslan, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı duyarlı olunması için kağıda 'Evimiz mezardan daha güzel' yazarak penceresine yapıştırdı.
Evli ve 5 çocuk babası Ali Haydar Arslan, "Yaşamayı seviyoruz. Şu anda başımızda bir musibet var. Bundan bir an önce kurtulmak için yetkililerin söylediği gibi evimizde kalmalıyız. Koronavirüs salgınını tüm dünya yaşıyor. Herkesin talimatlara uyması durumunda virüsten kurtulacağımıza inanıyorum. Bizleri yönetenlere itaat etmeliyiz. Herkes vakti saati geldiği zaman mutlaka mezara gidecek. Ancak intihar etmeyle bu yasağa uymamanın hiçbir farkı yok. Emirlere uymayıp dışarı çıkıp virüsü kaparsak bu bir intihardır. Yazıyı görenler teşekkür ediyor" dedi.
Müştakbey Mahalle Muhtarı Mehmet Öz ise, "Duyarlı insanlarımız çok fazla. Birada olan kişileri gördüğüm zaman ise yanlarına giderek uyarıyorum. Ali beyin evinin camına yapıştırdığı yazı çok hoşuma gitti. Kendisini ziyaret ederek tebrik ettim" diye konuştu. MUĞLA ’Evimiz mezardan daha güzel’

Kaynak: DHA

Etiketler: Haydar Arslan, Koronavirüs, Menteşe, Muğla, Güncel

Haberin Videosu :

MUĞLA 'Evimiz mezardan daha güzel'
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››MUĞLA 'Evimiz mezardan daha güzel' - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım Haberler
Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken Haberler
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken
ABD’de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya’dan sevindiren bir haber daha! Haberler
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya'dan sevindiren bir haber daha!
Esenyurt’ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı Haberler
Esenyurt'ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı
Koronayı yenen doktor, ilk plazma bağışçısı oldu Haberler
Koronayı yenen doktor, ilk plazma bağışçısı oldu
Korona Diyarbakır’ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı Haberler
Korona Diyarbakır'ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu Haberler
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu

Son Dakika Güncel Haberleri

18:04: Osmaniye'de elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktüler - Haber 18:04: Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri öğrencileri sağlık çalışanları için yüz siperliği üretti - Haber 18:01: İstanbul Valisi Yerlikaya İstanbulluların Berat Kandili'ni kutladı - Haber 18:00: Serbest piyasada altın fiyatları - Haber 18:00: Sosyal Denge Sözleşmesi'nde koronavirüs tedbiri - Haber 17:36: Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık - Haber 17:07: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı - Haber 16:44: Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu - Haber 16:34: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 16:32: Sokağa çıkma yasağı olan genç kızdan tuhaf tepki: Canım istedi çıktım - Haber 16:30: İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu - Haberler