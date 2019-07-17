17.07.2019 17:52
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MUĞLA FARKINDALIK İÇİN ATIKLAR HALK PLAJINDA SERGİLENDİ

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki mavi bayraklı halk plajında, buradan toplanan atıklar sergilendi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki mavi bayraklı halk plajında, buradan toplanan atıklar sergilendi. Çöplerden 'Biz çöp değiliz' yazılırken, farkındalık yaratılması hedeflenen etkinlik dikkat çekti ve amacına ulaştı.
Atatürk Caddesi'ndeki 4.5 kilometrelik mavi bayraklı halk plajı, belediye temizlik ekipleri tarafından ilginç bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Belediye temizlik işleri personeli tarafından halk plajından toplanan atıklar; çevre duyarlılığının artırılması ve farkındalık yaratmak için burada sergilendi. Plastik, cam ve pet şişelerden 'Biz çöp değiliz' yazıldı. Şişelerin içine ise çevreden toplanan sigara izmaritleri dolduruldu. Halk plajına gelenler, gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Cep telefonlarıyla çöpleri fotoğraflayıp görüntüleyen vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından Lütfen plajımızı ve doğamızı koruyalım yorumlarıyla paylaştı.
Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift, 7 gün 24 saat görevlendirdiğimiz mesai arkadaşlarımız halk plajında temizlik yapmaktadır. Şemsiyelerimiz altına çöp kovaları koymamıza ve her yerde geri dönüşüm kutuları olmasına rağmen atıklar çevreye atılmakta. Her sabah çirkin manzaralarla karşılaşıyoruz. Bunun son bulması için bundan sonra toplanan atıklar halk plajında sergilenecektir. Bu atıklar doğalda yok olmayanlardan. Lütfen herkes hassas olmalıdır. Doğamıza ve denizimize sahip çıkmalıyız dedi. MUĞLA FARKINDALIK İÇİN ATIKLAR HALK PLAJINDA SERGİLENDİ
Kaynak: DHA
Atatürk Caddesi, Marmaris, Güncel

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