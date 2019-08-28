Muğla Fethiye'de dev bir spor olimpiyatına hazırlanıyor

Fethiye'de 4-13 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek Sporfest 2019, 6 Branşta Türkiye sporunu Fethiye'ye taşıyacak. Dev bir Spor Olimpiyatı olan Sporfest ilimizde ilk defa gerçekleştirilecek olması nedeni ile son derece önem arzediyor.

15-20 BİN KİŞİ FETHİYE'YE GELECEK

Sporfest Spor Olimpiyatları kapsamında 5000 den fazla sporcu, antrenör, idareci'nin yanı sıra festival kapsamında 10 binden fazla seyircinin de Fethiye'ye gelmesi planlanıyor.

Ayrıca Bir hafta boyunca sürecek olan Sporfest Spor Olimpiyatları kapsamında ilk defa Bedensel Engelliler için Plaj Voleybolu şampiyonası düzenlenecek.

6 BRANŞTA İLKLER YAŞANACAK

Spor Fest 2019 kapsamında; "ÖLÜDENİZDE YÜZÜYORUM" adı ile Açık Su Yüzme Yarışı, "LİKYA GRANDFONDO" adı ile Bisiklet Yol Yarışı, "PARA BEACH VOLEY" kapsamında Engelliler Plaj Voleybolu, "HAKKI KOŞAR ULUSLARARASI KARATE ŞAMPİYONASI" adı ile Karate müsabakaları, FETHİYE LİKYA MARATONU adı ile Atletim Müsabakaları ve Satranç Turnuvası gerçekleştirileceğini söyleyen Fethiye Gençlik ve Spor İl Müdürü Harun Reşit Yiğit, tüm katılımcılara tshirt, çanta bileklik gibi özel hediyelerinde verileceğini söyledi. Tarihi Ve Coğrafi Güzellikleri Bulunan İlçemizde Yolu Sporla Kesişen Tüm Dünya Nüfusunun da İçinde Olduğu Bir Organizasyon planladıklarını söyleyen Yiğit; 'GEÇMİŞTEN GELECEĞE; SPORLA HERKESLE !' mottosu ile kadim medeniyetlere evsahiplihi yapmış, ilimizde, ilçemizde, dünyaya rol model olabilecek bir organizasyon gerçekleştireceğiz dedi.

ULUSLARARASI KATILIM İLE RENKLENECEK

Sporfest 2019'a başta Bosna, İran, Kosova, Azerbeycan, Yunanistan ve KKTC olmak üzere bir çok ülkeden katılım bekleniyor. Özellkle Engelliler için ilk defa düzenlenecek olan ParaBeach Voley ve Bisiklket Yol Yarışı yurt dışı katılımcıların büyük ilgisini çekiyor.

ÖDÜLLER VE HEDİYELER YİNE FETHİYE'DEN

Spor Fest'te dereceye giren sporcuları, çeşitli ödüller, madalya ve kupların yanı sıra, Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan özel hediyeler bekliyor. Tüm bunlarla beraber Dereceye giren sporcular, dünyaca ünlü Babadağ'dan yamaç paraşütü ile atlamadan, 5 yıldızlı otellerde tatil, jeep safari Tekne turları gibi çok özel hediyeler kazanabilecekler.

DEV AÇILIŞ SEREMONİSİ

Spor Fest' 2019'un açılış seremonisi Ölüdeniz Kumburnu' nda Dev bir konser ile gerçekleştirilecek. Çok ünlü bir sunucunun sunumu ile gerçekleştirilecek Açılış Seremonisi kapsamında Gençlerin sevdiği ünlü bir sanatçının Konser vereceği de gelen haberler arasında. Açılış Seremonisine, sporcuların yanı sıra halkın da büyük bir katılım göstermesi bekleniyor.

YÖRE TURİZMİNE BÜYÜK KATKI

Eylül-Ekim ve Kasım aylarında gerçekleştirilecek dev etkinliklerle hem Muğlalı spor tutkunlarını önemli organizasyonlarla Dünya çapında ki faaliyetlerle buluşturacaklarını söyleyen Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, hem de, Turizm sezonun son dönemini Alternatif Turizm anlayışı ile spor turizmi ile renklendireceklerini söyledi. Organizasyonlarla, Eylül, Ekim, Kasım aylarında yörede 100 binden fazla bir sporcu misafir etmeyi planladıklarını söyleyen Muğla Gençlik ve Spor il Müdürü Ömer İlman, Fethiye'de ki organizasyonun Türkiye'de bir ilk olacak, Sporun kalbi Eylül ayında, Marmaris'te Ekim ayında da Fethiye atacak, bunun dışında Uluslararası, Ulusal ve Bölgesel irili ufaklı bir çok organizasyon gerçekleştirilecek dedi