Muğla Fetö Şüphelisi 26 Askerden 19'u Adliyeye Sevk Edildi

Muğla
merkezli 9 ilde, Fethullahçı Terör ÖrgütüParalel devlet Yapılanması'nın (FETÖPDY) Türk Silahlı Kuvvetleri
yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 26 kişiden 19'u adliyeye sevk edildi. Diğer 7 şüphelinin ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın FETÖPDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün 'mahrem abileri' tarafından ankesörlü hatlardan arandığı belirlenen kişiler hakkında gözaltı kararı verildi. Harekete geçen polis ekipleri, geçen 11 Aralık
'ta Muğla merkezli olarak Ankara
, İstanbul
, İzmir
, Kocaeli
, Antalya
, Trabzon
, Adana
ve Ağrı
'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, çoğunluğu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
bünyesinde görev yaptığı öğrenilen subay ve astsubay rütbesinden, 21'si muvazzaf, 5'i kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen 26 kişi gözaltına alındı.
Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Diğer 7 şüphelinin ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Muğla
Kaynak: DHA