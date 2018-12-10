Muğla Fırtınayla Gelen 10 Dakika Sağnak Yağmur Bodrumlular'a Zor Anlar Yaşattı

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, fırtına ile gelen sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.
Bodrum'da, bugün akşam saatlerinde fırtınayla birlikte başlayan ve 10 dakika süren sağanak yağmur, başta Bodrum- Turgutreis
Karayolu hastane kavşağı yönü ile bazı ara sokak ve ana arterlerde su birikintileri oluşturdu. Sürücüler, su birikintileri olan yollarda ilerlemekte güçlük yaşadı. Belediye ekipleri, yollarda biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı. Sık sık taşkınların yaşandığı ilçede polis ve Belediye ekipleri, erken önlem alıp, özellikle dere kenarlarında park eden araçların sahiplerini uyardı. Sahibine ulaşılamayan ve riskli yerlerde bulunan araçlar ise çekicilerle kaldırıldı.
DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ
Özellikle yüksek kesimlerden gelen yağmur suların denize kadar ulaştı. Çamurlu suların denize döküldüğü bölgelerde denizin rengi değişerek, kahverengiye döndü. Bazı vatandaşlar da sağnak yağmurun etkisini daha da arttırıp, sele neden olması ihtimali üzerine su baskınlarına karşı kum torbaları ile önlem aldı.
Sağnak yağmur sırasında Gümbet Koyu'nda demirli bulunan teknesinde bulunan 30 yıllık denizci Yaşar Öztürk
, "Fırtınayla karışık sağanak yağmur yağdı. Kesinlikle bunun devamı gelecektir. Dünyaya, doğaya zarar verildiği sürece bu tür yağışların artacağını düşünüyorum" dedi.
Bodrum,Muğla
10 Aralık 2018 Pazartesi 20:19