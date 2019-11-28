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Muğla flamingolar, sulak alanda görsel şölen oluşturdu

Flamingolar, sulak alanda görsel şölen oluşturduMuğla'nın Milas ve Bodrum ilçeleri arasındaki Tuzla Sulak Alanı ve Tabiat Parkı'na gelen flamingolar, görsel şölen oluşturdu.

28.11.2019 10:25 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:25Muğla flamingolar, sulak alanda görsel şölen oluşturdu
Flamingolar, sulak alanda görsel şölen oluşturdu
'nın ve ilçeleri arasındaki Sulak Alanı ve Tabiat Parkı'na gelen flamingolar, görsel şölen oluşturdu.
Milas ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi sınırlarındaki Tuzla Sulak Alanı ve Tabiat Parkı, flamingo ve farklı türlerden kuşlara ev sahipliği yapıyor. Sulak alan üzerinde balıkçıl, pelikan, su tavuğu, karabatak benzeri 118'e yakın kuş türü ile birlikte yemlenen flamingolar görsel şölen oluşturdu. Sulak alandaki kuşları görmek isteyen kuş gözlemcileri ve doğa severler, o anları fotoğraf ve görüntü çekerek ölümsüzleştirdi. 380 hektarlık alanı kaplayan, her yıl yaklaşık 3 bin flamingoya ev sahipliği yapan sulak alandaki pembe zarafet, büyük bir keyifle izlendi.

Bodrum, Tuzla, Milas, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA

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