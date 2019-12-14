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Muğla freni boşalan kamyonet devrildi 1 ölü, 1 yaralı

Freni boşalan kamyonet devrildi 1 ölü, 1 yaralıMUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, freni boşalan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

14.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:05
Freni boşalan kamyonet devrildi 1 ölü, 1 yaralı
MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, freni boşalan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza anı, kamyonetin arkasında seyreden bir araç sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Fethiye-Antalya karayolu Sarıyer mevkisinde meydana geldi. Antalya'dan Fethiye yönüne giden Necati Baran yönetimindeki 07 AGS 333 kamyonet rampa aşağı giderken freni boşaldı. Yolcu koltuğundaki Bekir Özdemir aniden hızlanan kamyonetten atlarken, sürücü Baran aracı yavaşlatmaya çalıştı. Virajda savrulan kamyonet, kenardaki istinat duvarına çarptı. Kabinde sıkışan Baran ise kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı Özdemir, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Baran'ın cesedi ise itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, Fethiye Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Öte yandan kaza anı, kamyonetin freninin boşaldığını fark eden arkasında seyreden başka bir araç sürücü tarafından görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Muğla freni boşalan kamyonet devrildi 1 ölü, 1 yaralı

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Kaynak: DHA


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