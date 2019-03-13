Muğla Geleceğin Mimarları Depremden Zarar Gören Mahallede Uygulama Yapıyor

Geleceğin mimarları depremden zarar gören mahallede uygulama yapıyor Muğla
'nın Datça
ilçesinde, 2 yıl önce meydana gelen Gökova
depreminden en fazla etkilenen yerlerden olan Reşadiye
Mahallesi özel bir üniversite ile yapılan protokol çerçevesinde restore edilecek.
Datça ilçesinin önemli ölçüde korunmuş eski bir yerleşim yeri olan Reşadiye Mahallesi, daracık sokakları, beyaz badanalı taş evleri, tarihi yapıları ile dikkat çekiyor. Kentsel SİT nedeniyle yıllardır onarılamayan eski taş yapıların bulunduğu mahellede 21 Temmuz 2017 tarihinde birbiri ardına yaşanan depremlerin ardından çoğu tescilli binanın 28'i ağır 100'e yakını ise az ve orta derecede hasar gördü. Deprem sonrası hasar tespitlerinin yapılması, binaların restorasyon projelerinin hazırlanması ve bölgenin bütünsel korunmasına yönelik çalışmalara ihtiyaç duyulan Reşadiye Mahallesi, bu yönüyle mimarlık fakültesi öğrencilerinin adeta uygulamalı eğitim sahası oldu. İstanbul
'daki bir özel üniversitenin Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nden bir heyet bu yıl da bölgede çalışmalarını sürdürdü. 71 kişilik mimarlık fakültesi öğrenci grubu, 6 günlük bir çalışma için Reşadiye Mahallesi'ne geldi.
HEM DERS HEM DE YARDIM YAPIYORLAR
Üniversitenin Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülhan Benli, bu yıl ikinci kez bölgeye geldiklerini belirterek, geçen yıl da 18 binanın projelerini hazırlayıp belediyeye teslim ettiklerini, bunların bir kısmının ilgili koruma kurullarına gönderildiğini söyledi. Doç. Dr. Benli, Bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz bu çalışmada yine 18 binanın projelerini yapacağız. Haziran ayı içerisinde çalışmalarımızı tamamlayacağız. Bu yıl 71 öğrenci ile buradayız. Hepsi İngilizce ve Türkçe 3'üncü sınıf mimarlık bölümü öğrencisi. Lisans programı içerisinde verilmiş olan eğitim, rölöve alma tekniği ve aynı zamanda restorasyona yönelik bazı yapısal önerilerin de yar alacağı malzeme analizlerinin öğrenildiği bir ders olacak. Bu ders kapsamında öğrenciler hem eğitim almakta hem 3 yıl boyunca almış oldukları eğitimi uygulama imkanı bulmakta. Aynı zamanda buradaki halka da yardım edebildiğimiz için bu iş sosyal sorumluluk ve gurur kaynağı dedi.
'GELENEKSEL YAPIM TEKNİĞİ, DEPREMİN YIKICI ETKİSİNİ ARTIYOR'
Reşadiye Mahallesi'ndeki çalışmalara eşlik eden Yrd. Doç. Dr. Yıldız Salman 2 yıldır süren çalışmalar sırasında, geleneksel yapım tekniği nedeniyle depremin yıkıcı etkisinin arttığına dikkat çekerek, şöyle dedi
Burada özgün bir yapım tekniği ile yapılan ve korunması gereken yapılar bulunuyor. Ancak bu geleneksel yapım tekniğinde bazı sebepler nedeniyle binalar, deprem yüklerine karşı zayıf ve çok ciddi hasar almalarına yol açıyor. Çevrede çalıştığımız çoğu binada aynı hasarları görüyoruz. Bu çalışmalar kapsamında, öğrenciler ile yapacağımız belgelemeler sonucunda ve sonrasında binaların geçmiş dönemlerde başlarından geçen olaylar ve nasıl onarılması gerektiği konusunda yaklaşım önerilerimizle yardımcı olmayı amaçlıyoruz.
Bu çalışmaların gerçekleşebilmesi için en önemli desteği, mülk sahipleri ve Reşadiye halkından beklediklerini ifade eden Salman, Zira bu çalışmaların amacına ulaşabilmesi, onların da bu sürece isteyerek katılmaları ile mümkün olacak. Bize evlerinde, çalışmak için izin veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Dileğimiz o ki, çalışmanın devamında kurul ve gerekli izinlerin alınması ve denetimlerin yapılması süreçlerinde, aynı hoşgörüyü göstermelerini bekliyoruz dedi.
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Kaynak: DHA