Muğla gıda yüklü tır alev alev yandı

Gıda yüklü TIR alev alev yandı

MUĞLA'da, balataları tutuşan gıda malzemesi yüklü TIR, dorsesi ile birlikte yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 15.00 saatlerinde Muğla-Antalya karayolu Sakar Geçidi'nde meydana geldi. Marmaris istikametine giden Ahmet Özdemir yönetimindeki 34 JJ 8740 plakalı TIR'ın balatalarından dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü, dumanları fark ederek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve orman ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Olayda, can kaybı yaşanmazken, TIR kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Sakar Geçidi'nden Antalya istikametinde ulaşım tek şeritten sağlandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Aracın yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA