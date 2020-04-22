MUĞLA Gökova’ya yerleşen Seda Sayan’dan belediye başkanına ziyaret

Gökova'ya yerleşen Seda Sayan'dan belediye başkanına ziyaret

MUĞLA'nın Milas ilçesinden aldığı villaya yerleşen ünlü sanatçı Seda Sayan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ı makamında ziyaret etti. Sayan, bölgenin tanıtımı için yapılacak olan her türlü projeye destek olacağını ifade etti.

Ünlü sanatçı Seda Sayan İstanbul'u terk ederek 2 ay önce Gökova Ören Mahallesi'nde lüks bir villa ile Yalı Mahallesi'nde restoran aldı. Bölgeye yerleşerek işletmecilik yapacak olan ünlü sanatçının konakladığı oteli de satın almak için pazarlığa başladığı öğrenildi. Eniştesi Coşkun Yıldız ile Milas'a gelerek Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ı ziyaret eden Sayan, Milaslıların yakın ilgisinden çok memnun kaldığını belirterek, "Beni çok seviyorlar ve çiçeklerle bekliyorlar. Bana sürekli 'Buralı mı oldunuz' diye soruyorlar. Sabah yürüyüşe çıkıyorum, geçit töreni gibi oluyor. Türkiye'nin en cennet köşesinde yaşıyorsunuz. Ören için yapılacak her türlü tanıtımda ben de destek olmak isterimö dedi.

Seda Sayan'ın da artık bir Milaslı olduğunu belirten Başkan Tokat, "Uzun vadeli stratejik planlamalarımız içerisinde Ören'i spor turizm alanı olarak hazırlama çalışmamız var. Böylelikle 12 ay turizmden yararlanılabilecek. Sizlerin de artık bir Örenli olmanız bu anlamda çok önemli. Hep birlikte Ören'in tanıtımı için güzel projeler üretebilirizö diye konuştu. Sıcak ve samimi ortamda gerçekleşen ziyarette sanatçı Seda Sayan Başkan Tokat'tan Milas ve Ören hakkında bilgilerde aldı.