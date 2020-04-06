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MUĞLA-Gökten çamur yağdı, otomobilini gören şaşırdı

Gökten çamur yağdı, otomobilini gören şaşırdıMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, toz taşınımıyla birlikte çamurlu yağmur yağdı.

06.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:19
Gökten çamur yağdı, otomobilini gören şaşırdı
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, toz taşınımıyla birlikte çamurlu yağmur yağdı. Araçlarının çamurla kaplandığını gören sürücüler, oto temizleme firmalarının koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması nedeniyle araçlarının sadece ön camını kendi imkanları ile temizlemekle yetindi.
Marmaris ilçe merkezinde, rüzgarın etkisiyle oluşan toz taşınmasıyla birlikte çamurlu yağmur yağdı. Koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kalın' çağrılarına uyan vatandaşlar, park halindeki otomobilleri kontrol etmeye gittiklerinde şaşkınlık yaşadı. Araçların üzerlerinin çamurla kaplandığını gören sürücüler, oto temizlik firmalarının kapalı olması nedeniyle sadece ön camlarını temizledi. Otomobilini çamurlu halde görünce şaşkınlık yaşayan Derya Bilmen, Gece yağan çamurlu yağmur otomobilimi çamura bulamış. Şimdilik, sadece sileceklerle ön camı temizleyeceğim dedi.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, Muğla ve ilçelerinde günlük toz aşımı 50 metreküp civarında olacak. Marmaris ilçe merkezinde perşembe gününe kadar aralıklı yağmurlar devam edecek. Bu yağmurlarla birlikte toz aşımı nedeniyle çamur yağışı olacak. Hava sıcaklığı 11-12 derece ve nem yüzde 60 olarak seyredecektir dedi.i. MUĞLA-Gökten çamur yağdı, otomobilini gören şaşırdı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Marmaris, Muğla, Güncel

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MUĞLA-Gökten çamur yağdı, otomobilini gören şaşırdı
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