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MUĞLA Göletteki canlılara can suyu

Göletteki canlılara can suyuMuğla'nın Bodrum ilçesinde, sıcak havanın etkisiyle kurumak üzere olan göletteki su kaplumbağaları, belediyenin su takviyesiyle hayata tutundu.

13.08.2019 13:32
MUĞLA Göletteki canlılara can suyu
Göletteki canlılara can suyu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sıcak havanın etkisiyle kurumak üzere olan göletteki su kaplumbağaları, belediyenin su takviyesiyle hayata tutundu.
Bodrum'daki Mumcular Yeniköy Mahallesi'nde bulunan bir göletteki su, tehlikeli derecede azaldı. Gölette yaşayan çok sayıdaki su kaplumbağası ile kurbağanın zor durumda kalacağını fark eden vatandaşlar, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras'ın sosyal medya hesaplarına mesaj göndererek yardım istedi. Durumu sosyal medyadan öğrenen Başkan Aras, gerekli birimlere talimat vererek, gölete acilen su takviyesi yapılmasını istedi. Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, gölete tankerle 40 ton su boşalttı. Belediye ekiplerinin çalışmasını gören çevre sakinleri de bölgeye gelerek, belediye ekiplerine duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.
MUĞLA Göletteki canlılara can suyu

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Kaynak: DHA

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