Muğla Güney Egeli Turizmciler İskandinav Pazarından Umutlu

Kaynak: DHA

Güney Egeli turizmciler İskandinav pazarından umutluTürkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, uluslarası turizm acenteleri ile bu yılın kontratlarının tamamlandığını söyledi. İngiliz turist pazarı ile üç, dört yıldır küçülen Hollanda, Almanya, Belçika ve İskandinav pazarında ciddi artışlar olduğununu kaydeden Bülbüloğlu, yerli tatilciler için mart ayında sona erecek indirimli veya kampanyalı ön rezervasyon satışlarını ise mayıs ayına kadar uzattıklarını açıkladı.GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, 2019 turizm sezonunu DHA'ya değerlendirdi. Geçen yıl turizm sezonunu iyi tamamladıklarını belirten Bülbüloğlu, bu yıl tanıtım ve dış politikadaki ataklarla hem iç hem de dış pazarda dolu bir hareketlilik yaşayacaklarını kaydetti. Bülbüloğlu, özellikle Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça gibi dünyaca ünlü turistik ilçelerine Avrupa turizm pazarlarında talebin çok ve satışların yüksek olduğuna dikkati çekti. Bülbüloğlu, Görünen tablo ve konaklama fiyatlarımız çok iyi. Uluslararası turizm acenteleri ile 2019 kontratlarımızı tamamladık. Umutlar çok yüksek. Önümüzdeki yılın anlaşmalarını da mayıs ayında yapacağız. Güney Ege'nin en büyük pazarı İngiltere. Bu yıl İngiliz turist sayısında ciddi talep artışı mevcut. Güney Ege Bölgesi'ne her yıl 1.5 milyon İngiliz turist tatile geliyor. Hedefimiz bu payı 5 milyona çıkarmak. Bu payı yükseltecek tesis ve imkanlarımız mevcut. Son 3-4 yıldır küçülen Hollanda, Almanya, Belçika ve İskandinav pazarı da ciddi bir artış gösteriyor. İzlanda pazarından uzun yıllardan sonra ilk defa turizm sezonunda Güney Ege'ye uçak seferleri başlatılacak dedi.'BACASIZ SANAYİ OLARAK HEDEFLERİMİZİ YÜKSELTTİK'Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un Çıtamızı yükseltip, daha kaliteli turist getirmeliyiz sözünü hatırlatan Bülbüloğlu, turizm sektörünün 64'ten fazla iş koluna destek sağladığını, bu nedenle hataya asla yer veremeyeceklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdüÇünkü misafir ağırlıyoruz. Şu anda Türkiye ve Güney Ege Bölgesi'nde konaklama sektörleri işletmecileri turizm sezonu için son hızla hazırlıklarını devam ettirmekte. Turizm ile 35-40 milyar dolar ihracatımız var. Cari açığımıza yaptığımız katkılar ortada. Geçen sene yaşanan ekonomik sıkıntıları atlatmak için turizmciler olarak enflasyonla mücadelede ciddi desteklerimiz oldu. Bu yıl da bu desteklerimiz devam edecek. Aslında çok mutlu ve pembe bir tablo çizmeye gerek yok. Enerji, yiyecek, içecek gibi çeşitli gıda maddelerine gelen zamlar maliyetlerimizi yükseltti. Dış ve iç turist pazarında artışa rağmen artan maliyetler nedeniyle kar paylarımız düşük. Hedeflerimiz büyük, rahatlıkla iyi tanıtım projeleri ve misafirlerimize vereceğimiz iyi hizmetlerle 5 yıl içinde istediğimiz turist rakamlarına, kazançlara ulaşacağımıza inanıyorum diye konuştu.TATİLCİLERE MÜJDEGüney Ege Bölgesi'nde 6 yıl önce iç pazarın büyümesi için başlattıkları projenin başarıya ulaştığını da vurgulayan Bülbüloğlu, şöyle devam ettiMuğla'nın turistik şehirleri Avrupalı turist ile çalıştığı için vatandaşımıza konaklama tesislerinde yüzde 6'lık bir pay ayrılıyordu. İç pazar ayağımızı güçlendirmek için yürütülen proje hedefine ulaştı. Tatilcilere ayrılan oda payını iki katına çıkarmayı planlıyoruz. Vatandaşlarımız, geçen yıl yaşanan ekonomik sorunlar ve enflasyon nedeniyle önünü görmek için tatil planlarını kısmi olarak askıya almıştı. 31 Mart yerel seçimleri sonrası herkesin rahatlayacağını düşünüyorum. Tatilciler için indirimli veya kampanyalı ön rezervasyon satışlarımız mart ayında son buluyordu. Güney Ege turizmcileri olarak bu kampanyayı uzatma kararı aldık. İç pazarımızda ön rezervasyonlu kampanyalarımızı mayıs ayına kadar uzattık.