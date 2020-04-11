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MUĞLA Hastaneden kaçan koronavirüs hastası kadın, evinde yakalandı

Hastaneden kaçan koronavirüs hastası kadın, evinde yakalandıMUĞLA'da, koronavirüs tedavisindeyken hastaneden kaçan Gönül A. (55), jandarma tarafından evinde yakalandı.

11.04.2020 15:04 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:04
MUĞLA Hastaneden kaçan koronavirüs hastası kadın, evinde yakalandı
Hastaneden kaçan koronavirüs hastası kadın, evinde yakalandı
MUĞLA'da, koronavirüs tedavisindeyken hastaneden kaçan Gönül A. (55), jandarma tarafından evinde yakalandı. Gönül A., ambulansla tekrar hastaneye kaldırıldı.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle başvuran Gönül A., koronavirüs testi pozitif çıkınca, tedaviye alındı. Gönül A. dün saat 22.30'da tedavi gördüğü hastanenin intaniye servinden kaçtı. Hastane yetkililerinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri, Gönül A.'nın, Ula'nın Akyaka Mahallesi'ndeki evine gitti. Evinde olduğu belirlenen Gönül A., özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından ambulansla tekrar hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Güncel
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