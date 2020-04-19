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MUĞLA-Hayvanseverlerden can dostlar için 'Bir kap yemek, bir kap su' mesajı

Hayvanseverlerden can dostlar için 'Bir kap yemek, bir kap su' mesajıMUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki Dalyan Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği üyeleri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken kedi ve köpekleri besliyor.

19.04.2020 14:39 | Son Güncelleme: 19.04.2020 14:44
Hayvanseverlerden can dostlar için 'Bir kap yemek, bir kap su' mesajı
MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki Dalyan Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği üyeleri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken kedi ve köpekleri besliyor. Dernek üyeleri vatandaşlara çağrıda bulunarak 'Onlar için bir kap yemek, bir kap su' mesajı paylaştı.
Ortaca'nın dünyaca ünlü turistlik mahallesi Dalyan'da faaliyetlerini sürdüren Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği üyeleri, sokak havanları için gecesini gündüzüne katıyor. Hayvanseverler, koronavirüs salgını kapsamında uygulanan iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokak hayvanlarına aç kalmamaları için destek veriyor. Dalyan Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Mebrure Kuzey Blom beraberindeki gönüllüler Hilary Phillips ve Gönül Korkmaz ile birlikte hayvanlar için parklara, cadde ve sokaklara mama ve kap içerisinde su bırakıyor.
Dalyan Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Mebrure Kuzey Blom, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda can dostları beslemeye çıktık. Genelge sayesinde bizlere izin veriliği için İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya teşekkür ediyorum. Kedi evindeki hayvanların yanı sıra sokak hayvanlarını yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çoğu aç-susuz kalmış. Kenesi olanlara ilaçlarını veriyoruz. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlarımızın evlerinin önüne bir kap yemek, bir kap su bırakmasını istiyorum. Biz elimizden geldiğince yetmeye çalışıyoruz. Birlik olursak daha fazla hayvana ulaşırız dedi. MUĞLA-Hayvanseverlerden can dostlar için ’Bir kap yemek, bir kap su’ mesajı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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