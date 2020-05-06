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MUĞLA Hıdırellezi evlerinin bahçelerinde kutladılar

Hıdırellezi evlerinin bahçelerinde kutladılarMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında girilmesi kısıtlanan plaj ve sahil yürüyüş yollarına gidemeyen Marmarisliler, dileklerini yazdıkları kağıtları ve taşlardan yaptıkları ev, otomobil gibi istekleriyle ilgili...

06.05.2020 17:40 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:46
Hıdırellezi evlerinin bahçelerinde kutladılar
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında girilmesi kısıtlanan plaj ve sahil yürüyüş yollarına gidemeyen Marmarisliler, dileklerini yazdıkları kağıtları ve taşlardan yaptıkları ev, otomobil gibi istekleriyle ilgili ritüeli evlerinin bahçesindeki gül fidanlarının dibinde gerçekleştirdi.
Marmaris Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüs salığının önlenmesi kapsamında, ilçedeki sahil, yürüyüş yolları ve plajlara geçen ay girişe yasaklanıp, şeritlerle çevrildi. Sahile giremeyen Marmarisliler, yaşama bağlılığın ve doğanın canlanmasının simgesi olduğuna inanılan Hıdırellez'de, kağıda yazdıkları dileklerini denize atamadıkları, sahilde 41 adet taş toplayıp olmasını istedikleri dileklerini resmetme ritüelini burada gerçekleştirememenin burukluğunu yaşadı. sahile inemeyenler evlerinin bahçesindeki gül fidanlarının altında bu ritüeli hayata geçirip, dua etti. Mersin Üniversitesi Ziraat Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Eylül Gencel (22), koronavirüs salgını ile eğitime ara verilmesi nedeniyle Marmaris'teki ailemin yanına dönüp, izole bir yaşam sürdüğünü belirtip, "Hıdırellezi de burada kutladım. Bu yıl sahile inemediğimizi için farklı bir kutlama oldu. Bahçemizden taş toplayarak önce dilek tuttum, ardından da gül fidanı dibine dileğimi taşlarla resmettim. Şimdiye kadar Hıdırellez'de çok kez dilekte bulundum. Ancak, hiçbiri gerçekleşmedi. Buna rağmen, dilek tutup, dua ediyorum" dedi.
Bir şirketin grafik tasarım sorumlusu olan Nur Düzen (28) de "Kendimi bildim bileli ailemle beraber deniz kenarında Hıdırellez kutlarım. Bu yıl sahil yolları ve plajlara giriş yasak olduğu için tek başıma üzüntü içinde kutlama yapıyorum. Evimde dilek için sakladığım yeşil taşlarımı bahçemdeki gül ağacı dibine dualarla gömdüm. Dileğimi tuttum" diye konuştu. MUĞLA Hıdırellezi evlerinin bahçelerinde kutladılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Hıdırellez, Marmaris, Güncel, Haber

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