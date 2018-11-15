Muğla Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında
MUĞLA'nın Fethiye
ilçesindeki bir lokantadan gece, kasadaki yaklaşık 500 lira bozuk parayı çalan ve güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanan 33 yaşınaki İ.K. (İhsan Kantarcı), sevk edildiği adliyede tutuklandı. Cumhuriyet Mahallesi
, Atatürk Caddesi
'nde bir lokantaya, geçen 13 Kasım'da, saat 23.30 sıralarında mutfak penceresinden giren İ.K., güvenlik kameralarına aldırış etmeden kasaya yöneldi. Kasadaki yaklaşık 500 lira bozuk parayı alan İ.K., yine geldiği gibi pencereden çıkıp, gitti. Sabah
lokantaya gelen çalışanlar, kasanın açık olduğunu fark edip, güvenlik kamerasını incelediklerinde hırsızlığı görüp, durumu polise bildirdi. Polis
, görüntülerdeki şüphelinin, hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan İ.K. olduğunu belirledi. İ.K., bir gazinoda eğlenirken, polis tarafından yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K, tutuklandı.
Polis,Fethiye
15 Kasım 2018 Perşembe 18:13