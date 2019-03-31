Muğla Hollanda'dan Geldiği Bodrum'da Uyuşturucuyla Yakalandı

Hollanda
'dan karayoluyla Muğla
'nın Bodrum
ilçesine gelen A.A., uyuşturucu maddeyle yakalanınca gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen A.A., tutuklandı.
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, otomobille geçen cuma günü Bodrum'a gelen A.A.'nın yanındaki uyuşturucu maddeyi satmaya çalıştığını öğrendi. A.A., dün (cumartesi) sabah ilçe merkezinde polis ekiplerince yakalandı. Yapılan kontrolde, A.A.'nın yanında 58 gram skunk adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. A.A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Muğla, Hollanda, Bodrum, Güncel
Kaynak: DHA