MUĞLA Husumetli iki esnafın silahlı kavga olayında 2 kişi tutuklandı

Husumetli iki esnafın silahlı kavga olayında 2 kişi tutuklandı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, aralarında daha önceden husumet bulunan iki esnaf arasında çıkan tartışmada M.T, sağ bacağından vuruldu. Olaya karıştığı belirlenen 6 kişiden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Pazar günü saat 16.00 sıralarında Tepe Mahallesi Sevgi Yolu üzerinde meydana geldi. N.B., kardeşleri Y.B., H.B.,A.B. ve arkadaşları S.Ö. ile F.T. yanına alarak daha önceden birçok kez aralarında husumet bulunan M.T.?nin tekstil dükkanına gitti. Sözlü tartışma esnasında 6 kişi, dükkanın camlarını kırarak eşyalara zarar verdi. N.B., belinden çıkardığı tabanca ile husumetli olduğu M.T.?yi sağ bacağından vurdu, ardından havaya ve dükkana doğru 7 el ateş etti.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

N.B. ve ve beraberindeki kişiler araçlarına binerek olay yerinden kaçtı. Yapılan ihbarın ardından polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yeni Yol Caddesi üzerinden Marmaris- Muğla çıkışına yönelen şüpheliler, yolu kesen polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayda kullanıldığı belirlenen 3 adet ruhsatsız tabanca, bir adet ruhsatsız şarjörlü pompalı tüfek, bir miktar fişek ve bir satır ele geçirildi. 6 şüpheli daha sonra emniyete götürüldü. Sağ bacağından yaralanan M.T. ise Marmaris İlçe Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Poliste işlemleri tamamlanan N.B., kardeşleri Y.B., H.B.,A.B. ve arkadaşları S.Ö. ile F.T. öğlen saatlerinde mahkemeye çıkarıldı. N.B ve F.T, 'kasten ve planlayarak adam yaralamak, mekan basmak, halk içinde korku ve paniğe neden olmak' suçlarından tutuklandı. Y.B., A.B., S.Ö. ve H.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca 6 kişiye toplam 30 bin 400 lira para cezası kesildi.