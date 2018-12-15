Muğla İçin Şiddetli Yağış Uyarısı

Muğla
çevrelerinde gece saatlerinden sonra şiddetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muğla çevrelerinde görülecek yağışların bu gece saatlerinden sonra etkisini artıracağı ve yarın gece saatlerine kadar kıyı ilçeleri başta olmak üzere yer yer şiddetli (50-100 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.
Oluşabilecek sel, su baskını
, ulaşımda aksamalar, yıldırım, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.
Muğla
15 Aralık 2018 Cumartesi 12:33