Haberler » Güncel » Muğla içişleri bakanlığı fethiye açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı - Haber

Muğla içişleri bakanlığı fethiye açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

İçişleri Bakanlığı Fethiye açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldıİçişleri Bakanlığı, Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

03.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:48
İçişleri Bakanlığı açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı
İçişleri Bakanlığı, 'nın Fethiye ilçesi açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2 Ocak günü saat 01.35 sılarında, Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında içinde yaklaşık 15 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botun batma tehlikesi geçirdiği ihbarının alınması üzerine harekete geçildiği belirtilerek, şöyle denildi
Olay yerine hemen 3 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış timi, 1 Sahil Güvenlik uçağı ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edilmiş, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile ortak arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Arama kurtarma faaliyetleri sonucunda Fethiye'nin 5,5 deniz mili açıklarında 3'ü kadın 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlerin bulunmasına yönelik yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir.
(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)
HABER MUĞLA (DHA)
Muğla içişleri bakanlığı fethiye açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

Fethiye, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:26   Anne ve oğlu kazada yaralandı - Haber
17:26   Hatay'da nakliyecilerden dijital takograf protestosu - Haber
17:25   Hortumun evlerinin çatısını uçurduğu aile yardım bekliyor (3) - Haber
17:25   Kayıp çiftçi Ali Kaçar'ın ailesi umutla bekliyor - Haber
17:25   Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın sağduyu çağrısında bulundu - Haber
15:13   Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Haber
15:10   Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Haber
15:08   RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor - Haber
15:05   Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı: Hızı 110 km'yi bulacak - Haber
14:13   İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand: Trump aptalca bir hareket yaptı - Haber
3.01.2020 17:27:32