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MUĞLA İDO, MARMARİS'TE SAHNEYE ÇIKTI

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki bir diskoda sahne alan İdo, çoğunluğu kadın olan yaklaşık 2 bin kişiyi coşturdu.

20.07.2019 09:57
MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki bir diskoda sahne alan İdo, çoğunluğu kadın olan yaklaşık 2 bin kişiyi coşturdu. Şarkıcı İdo Tatlıses, Marmaris Barlar Sokağı'ndaki bir diskoda sahne aldı. İdo'nun sahne kıyafeti olarak beyaz şort, tişört ve spor ayakkabı tercih ettiği görüldü. Bir baterist, DJ ve saksafoncu eşliğinde sahneye çıkan İdo, hareketli şarkılarla, kendisini dinleyen yaklaşık 2 bin kişiyi eğlendirdi. Diskolarda çalınan İspanyolca ve İngilizce hareketli hit şarkıları seslendiren İdo'ya, dinleyenler de eşlik etti. Bazı kadın hayranları sahne önünde cep telefonuyla öz çekim yaptı. İki saat sahnede kalan İdo, konser sonunda gül yağmuruna tutuldu. MUĞLA İDO, MARMARİS'TE SAHNEYE ÇIKTI
Kaynak: DHA
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