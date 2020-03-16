MUĞLA İki katlı müstakil ev yangında hasar gördü
İki katlı müstakil ev yangında hasar gördüMUĞLA'nın Seydikemer ilçesindeki 2 katlı müstakil evde, yangın çıktı.
16.03.2020 16:43 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:55
İki katlı müstakil ev yangında hasar gördü
MUĞLA'nın Seydikemer ilçesindeki 2 katlı müstakil evde, yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ev tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.
Yayla Ceylan Mahallesi İnce Aliler mevkisindeki Coşkun Yanatma'ya ait 2 katlı müstakil evde, bugün saat 01.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Kısa sürede yayılan yangın, ikinci katı ahşap olan evi tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürdü. Evde kimsenin bulunmaması olası bir olumsuzluğun önüne geçti. Yangını haber alıp olay yerine gelen ev sahibi ve yakınları, üzüntü yaşadı. Yangının elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerinde durulurken, kesin çıkış nedenin belirlenmesi için jandarmanın soruşturması sürüyor.
MUĞLA'nın Seydikemer ilçesindeki 2 katlı müstakil evde, yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ev tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.
Yayla Ceylan Mahallesi İnce Aliler mevkisindeki Coşkun Yanatma'ya ait 2 katlı müstakil evde, bugün saat 01.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Kısa sürede yayılan yangın, ikinci katı ahşap olan evi tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürdü. Evde kimsenin bulunmaması olası bir olumsuzluğun önüne geçti. Yangını haber alıp olay yerine gelen ev sahibi ve yakınları, üzüntü yaşadı. Yangının elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerinde durulurken, kesin çıkış nedenin belirlenmesi için jandarmanın soruşturması sürüyor.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :MUĞLA İki katlı müstakil ev yangında hasar gördü
Etiketler : Seydikemer, İtfaiye, Güncel
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