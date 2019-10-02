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Muğla İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Muğla İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Esengül Civelek başkanlığında yapıldı.

02.10.2019 15:23Muğla İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı
Muğla İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Esengül Civelek başkanlığında yapıldı.

Vali Özer Türk Salonu'nda düzenlenen toplantıda, kuruluş müdürleri, yatırımların genel durumu hakkında bilgi verdi.

Civelek, toplantıda yaptığı konuşmada, son yıllarda Muğla genelinde eğitimden sağlığa, spordan tarıma, orman ve su işlerinden ulaştırmaya, aile çalışma ve sosyal hizmetlerden, kültür ve turizme kadar her alanda önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini söyledi.

Muğla'da 294 projeden 39'unun tamamlandığını, 156'sının devam ettiğini belirten Civelek, 30 projenin ihale aşamasında olduğunu, 69 projeye ise henüz başlanmadığını kaydetti.

Toplantı, yapılan genel değerlendirmenin ardından sona erdi.

Esengül Civelek, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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