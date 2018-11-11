Muğla İnternetten Yasa Dışı Bahse 33 Gözaltı

Muğla
merkezli 3 ilde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 33 kişi gözaltına alındı, 19 kişinin daha arandığı belirtildi. Şebeke üyelerinin banka işlemlerinde ise 5 milyon liralık hareket olduğu belirlendi.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın koordinesinde, Muğla İl Emniyeti Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla merkezli, İzmir
ve Denizli
'de, internet üzerinden yasa dışı bahse yönelik geçen cuma günü operasyon yapıldı. 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu yapılan operasyonda, 33 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 19 kişinin daha arandığı belirtildi. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerinde yapılan aramalarda 100'ün üzerinde dijital materyal, 43 bin lira, 4 kurusıkı tabanca ve 1 miktar uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca gözaltına alınanların dışında yasa dışı bahis oynadığı belirlenen toplam 26 kişiye 130 bin lira para cezası kesildiği de ifade edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.
SİSTEMİ BÖYLE KURMUŞLAR
Zanlıların internet üzerinden online bahis oynanabilen bir site açtığı ortaya çıktı. Sitelerin yurt dışından hazır satın alınıp yönetildiği kaydedildi. Siteye girişlerin bir kullanıcı adı ve şifreyle yapıldığı, site içeriğinin giriş yapılmadığı sürece görülemediği de ifade edildi. Site yöneticilerinin, müşterilerini referans yöntemiyle bulduğu, siteye bağlı çok sayıda yöneticinin müşteri portföyünü oluşturduğu kaydedildi. Para alışverişinin çoğunlukla elden, bir kısmının ise bankalar üzerinden online yapıldığının anlaşıldığı ifade edildi. Nakit ödeme dışında veresiye ödemenin de yapıldığı ortaya çıktı. Yasadışı bahis yöneticilerinin kendi ya da yakınlarının hesaplarını kullanmak yerine başkalarının banka hesaplarını ve banka kartlarını kullandıkları belirlendi. Sisteme para yatırmak isteyen kişinin, bağlı olduğu yöneticiye telefonla, mesajla ya da WhatsApp benzeri uygulamalar üzerinden ulaşıp oynamak istediği miktarı söylediği öğrenildi.
CEZASI DİKKAT ÇEKİYOR
Yasadışı bahis oynatmanın 7258 sayılı kanun aykırı olduğu ve 6 yıla kadar hapis cezası verildiği, 3 ya da daha fazla kişi tarafından sistem yönetiliyorsa örgütlü suç kapsamında cezanın arttığı ifade edildi. Yasadışı bahis oynamanın ise Kabahatler Kanunu kapsamında kumar oynamak suçundan farklı olduğu, cezasının ise 5 bin- 20 bin lira arasında bulunduğu öğrenildi.
11 Kasım 2018 Pazar 17:46