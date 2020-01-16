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Muğla intihar eden hemşire, intihardan önce eşiyle görüntülü konuşmuş

İntihar eden hemşire, intihardan önce eşiyle görüntülü konuşmuş (2)SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIİzmir'in Bornova ilçesinde, şırıngayla koluna enjekte ettiği sıvı sebebiyle ölen, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde hemşire, evli ve 1 çocuk annesi Müjgan Ö.

16.01.2020 18:18 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:20
İntihar eden hemşire, intihardan önce eşiyle görüntülü konuşmuş (2)
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
İzmir'in ilçesinde, şırıngayla koluna enjekte ettiği sıvı sebebiyle ölen, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde hemşire, evli ve 1 çocuk annesi Müjgan Ö.'nün (Özgen -30), cenazesi, bugün yakınlarında İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Yakınları, Özgen'in cenazesini toprağa verilmek üzere Muğla'nın Yatağan ilçesinin Bağyaka Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Helallik alınmasının ardından evlerinin bahçesinde, cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Müjgan Ö.'nün eşi Yusuf Ö., babası Mehmet K. (Kartal), anne Nevcihan K., ağabeyi Erkan K. ve yakınları katıldı. İkindide kılınan namazın ardından Müjgan Ö., gözyaşları arasında Bağyaka Mezarlığında toprağa verildi.
Muğla intihar eden hemşire, intihardan önce eşiyle görüntülü konuşmuş

Ege Üniversitesi Hastanesi, Bornova, Güncel

Kaynak: DHA


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