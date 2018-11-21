Muğla İztuzu'nun Sevimli Canlıları Gökçeovacık Kara Semenderi

Muğla
'nın Ortaca
ilçesi Dalyan Mahallesi'ndeki endemik türde olan bitki ve hayvanların yaşam alanı İztuzu kumsalı, nesli tükenmekte olan Gökçeovacık kara semenderine ev sahipliği yapıyor. Dünyaca ünlü İztuzu kumsalı, nesli tükenmekte olan İribaş ve Yeşil Deniz kaplumbağalarının yanı sıra Göcek
Kara Semenderi (Lyciasalamandra fazilae) olarak bilinen 'endemik' bir türe ev sahipliği yapıyor. Yaşam alanlarının tahrip edilmesi sebebiyle, bu canlı türü Uluslarası Doğa Hayatını ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin nesli tükenme tehlikesi altındaki türler için oluşturduğu kırmızı listeye alındı. Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska
, Gökçeovacık semenderi, Likya
kara semenderi ailesinin üyesi bu sevimli canlılar, yağmurun ardından kendisini sergiliyorlar. İztuzu kumsalına yakın ormanlık alandaki Gökçeovacık semenderi, Fethiye
'nin kuzeybatısından, Köyceğiz
Gölü'nün güneybatısına kadar dağılış gösteriyor dedi.
Ortaca,Muğla
21 Kasım 2018 Çarşamba 09:47