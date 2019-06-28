28.06.2019 15:19
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Muğla jandarmasından kenevir operasyonu

Muğla jandarmasından kenevir operasyonu

Muğla'nın Yatağan ilçesi Bozüyük Mahallesinde Jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda kubar esrar ve tarlaya ekili kenevir ele geçirildi.

Muğla 'nın Yatağan ilçesi Bozüyük Mahallesinde Jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda kubar esrar ve tarlaya ekili kenevir ele geçirildi.

Bozüyük mahallesinde H.A. isimli şahsın uyuşturucu madde imal ettiği ve ticaretini yaptığı ihbarının ardından şüpheli H.A.'yı takibe alan Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası operasyon başlattı. Şüphelinin kenevir bitkilerinin ekili olduğu alanda kurutmaya bıraktığı kenevirlerin bir kısmını toplamaya başladığı sırada şahıs suçüstü yakalandı.

Kenevir ekili 5 ayrı noktada yapılan aramada 253 kök kenevir ele geçirildi. Şüphelinin ev ve eklentilerinde narkotik köpek Kaptan ile yapılan aramada ise 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Şahıs işlemlerinin yapılması amacıyla gözaltına alınırken, kenevir bitkileri İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince yakılarak imha edildi. - MUĞLA
Kaynak: İHA
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