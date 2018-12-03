Muğla Jet-Ski ile Yunanistan'a Kaçmaya Çalışırken Yakalandılar

Muğla
'nın Bodrum
İlçesi'nde jet-ski ile yasadışı yollardan Yunanistan
'ın İstanköy
Adasına geçmek isteyen Filistinli uyruklu 2 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Bugün akşam saatlerinde 2 Filistin uyruklu kaçak göçmen, İçmeler
mevkiinde jet-skiye binerek Yunanistan'ın İstanköy Adasına geçmek istedi. Göçmenlerin bindikleri jet-ski, karadan yaklaşık 50 metre açıkta su almaya başladı. Karadan mültecilerin bindiği jet-skinin battığını gören vatandaşlar, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, 2 Filistinli kaçak göçmen kurtardı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığına götürüldü. Öte yandan, göçmenlerin bindikleri jet-ski, Sahil Güvenlik Komutanlığı önündeki iskeleye bağlandı.
İstanköy,Muğla,Yunanistan
03 Aralık 2018 Pazartesi 22:51