Haberler » Güncel » Muğla kaçak göçmenler, lastik botları batmak üzereyken kurtarıldı

Muğla kaçak göçmenler, lastik botları batmak üzereyken kurtarıldı

Kaçak göçmenler, lastik botları batmak üzereyken kurtarıldıMuğla'nın Datça ilçesi açıklarında, lastik botları batmak üzere olan 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

10.10.2019 13:42
Kaçak göçmenler, lastik botları batmak üzereyken kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, lastik botları batmak üzere olan 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Datça Atabol Burnu açıklarında devriye görevi yapan Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı Marmaris Sahil Güvenlik ekipleri, saat 07.30 sıralarında, batmak üzere olan lastik botu tespit etti. Hemen müdahale eden ekipler, lastik bottaki Suriye, Filistin ve Irak uyruklu olan 42 kaçak göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik botuna alınarak, Datça Limanı'na getirilen kaçak göçmenlerin, kimlik tespit işlemleri sürüyor.
Muğla kaçak göçmenler, lastik botları batmak üzereyken kurtarıldı

Muğla, Datça, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:59 Afyonkarahisar öğrenciler eserlerini bilim fuarında sergiledi
15:59 Antalya kaputaş plajı'ndan geçecek yola mahkemeden iptal-arşiv
15:59 İstanbul-avcılar'da penceredeki sıva parçaları 5'inci kattan otomobilin üzerine düştü
15:54 Başkan Karalar: "Eğitim olmazsa hiç bir şey olmaz"
15:59 Enerji Bakanlığı'ından Adıyaman'a asfalt desteği
15:59 Amasya'da dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı
15:58 Romatoid artrit hastalığına heykellerle dikkati çektiler - ADANA
10.10.2019 16:00:35