MUĞLA Kafası demir kapıya sıkışan yavru köpek kurtarıldı
Kafası demir kapıya sıkışan yavru köpek kurtarıldıMUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki bir evin giriş kapısının demirine kafası sıkışan yavru köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.
14.03.2020 12:59 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:02
Kafası demir kapıya sıkışan yavru köpek kurtarıldı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki bir evin giriş kapısının demirine kafası sıkışan yavru köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.
Akyarlar Mahallesi Kemer Caddesi 1'inci Sokak'ta bulunan evin demir kapısına kafası sıkışan yavru köpeğin yardımına, itfaiye ekipleri koştu. Köpeğin sesini duyarak yardıma giden vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı. Kafası demir parmaklıkların arasına sıkışan köpeği bir türlü kurtaramayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu bağırmaktan bitkin düşen köpeğin kafasını sıkıştığı yerden çıkardı. Sahipsiz olduğu öğrenilen ve sağlık durumu iyi olan köpek, itfaiye eri tarafından evin bahçesine bırakıldı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki bir evin giriş kapısının demirine kafası sıkışan yavru köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.
Akyarlar Mahallesi Kemer Caddesi 1'inci Sokak'ta bulunan evin demir kapısına kafası sıkışan yavru köpeğin yardımına, itfaiye ekipleri koştu. Köpeğin sesini duyarak yardıma giden vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı. Kafası demir parmaklıkların arasına sıkışan köpeği bir türlü kurtaramayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu bağırmaktan bitkin düşen köpeğin kafasını sıkıştığı yerden çıkardı. Sahipsiz olduğu öğrenilen ve sağlık durumu iyi olan köpek, itfaiye eri tarafından evin bahçesine bırakıldı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :MUĞLA Kafası demir kapıya sıkışan yavru köpek kurtarıldı
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Güncel
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Güncel
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Güncel
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Güncel
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Güncel
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı
Güncel
Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki bütün mağazalarını kapatıyor