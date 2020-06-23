MUĞLA Kafeteryasının girişine maske farkındalığı için pankart astı

Kafeteryasının girişine maske farkındalığı için pankart astıMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, ünlü futbolcu ve sanatçıların tatile geldiklerinde uğradıkları bir kafeteryanın işletmecisi, maske takmayı özendirmek için işyerinin girişine üzerinde "Biri bana açıklayabilir mi, her şeye soktuğumuz...

23.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:53
Kafeteryasının girişine maske farkındalığı için pankart astı
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, ünlü futbolcu ve sanatçıların tatile geldiklerinde uğradıkları bir kafeteryanın işletmecisi, maske takmayı özendirmek için işyerinin girişine üzerinde "Biri bana açıklayabilir mi, her şeye soktuğumuz burnumuzu neden maskeye sokmuyoruz" yazılı pankart astı.
Marmaris ilçe merkezindeki Yat Limanı Azmak Deresi girişinde 20 yıldır kafeterya işleten Aykut Mertel, birçok kişinin maske takmamasın kızıp, için esprili ve bir o kadar düşündürücü mesaj vermek ilginç bir yol seçti. Turizm sezonunda ünlü futbolcu Arda Turan, sanatçı Gökçe, ünlü rap ve hip pop şarkıcısı Anıl Murat Acar, Kıvanç Tatlıtuğ, rap müzik şarkıcısı Can Bozok, ünlü, udi sanatçı Metin Şentürk ve şarkıcı Bora Gençer gibi pek çok ünlü isminde uğradığı kafeteryasının, günün her saati insan yoğunluğunun yaşandığı yat limanına bakan ön girişindeki iki palmiye ağacı arasına 2 metre uzunluğunda ve 80 santim genişliğinde üzerinde, "Biri bana açıklayabilir mi, her şeye soktuğumuz burnumuzu neden maskeye sokmuyoruz" yazılı pankartı astı. Kafeteryaya gelen ve yat limanında yürüyüşe çıkan çok sayıda kişi pankartı cep telefonlarıyla görüntüleyip, sosyal medya hesaplarında paylaştı. Kafeteryanın müdavimlerinden olan beach club işletmecisi Ünal Baydar, "Aykut kardeşimiz, çok güzel ve düşündüren bir pankart asmış. Bu kafeteryada otururken de dışarı çıktığımda da sosyal mesafe kuralına uyup maskemi takarım. Herkesin sağlığı için konulan kurallara uyulmalı" dedi.
'KİMİLERİNE GÖRE ESPRİLİ KİMİLERİNE GÖRE DÜŞÜNDÜRÜCÜ'
Kafeteryanın işletmecisi Aykut Mertel, "İnsanlarımızın, koronavirüsü önemsemeyip, rahat ve hiç kimseyi düşünmeden maske takmadan gezmesi beni ve personelimi çileden çıkartıyor. Devlet büyüklerimiz ve doktorlar ciddiyeti açıklayıp, önlem almaya çalışırken, duyarsız, ciddiyetsiz insanlarda farkındalık için pankart astım. Kimilerine göre esprili kimilerine göre ise düşündürücü bir yazı oldu. Aslında çok kızgınım ve daha ağır cümleler yazacaktım ama hizmet verdiğimiz için böyle bir şey planladım. Umarım ülke olarak el birliğiyle bir an önce virüs salgınından kurtulur, eski günlerimize döneriz" dedi. MUĞLA Kafeteryasının girişine maske farkındalığı için pankart astı

Kaynak: DHA

Etiketler: Marmaris, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı’nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı Haber
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı
Son Dakika: CHP’li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı Haber
Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi Haber
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok Haber
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi Haber
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu’nu aralarına almadı Haber
Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı
Haberler››Güncel››MUĞLA Kafeteryasının girişine maske farkındalığı için pankart astı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:27: Almanya'nın Gütersloh kentinde vakaların artması üzerine eski önlemlere dönüldü - Haber 13:27: Cizre'de kilitli parke çalışması - Haber 13:27: Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişiklik - Haber 13:25: İsrail Kudüs'te 4 çocuklu Filistinli aileyi evsiz bıraktı - Haber 13:25: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu - Haber 13:02: Son Dakika: Baro başkanlarının Ankara'ya girmelerine ve araçlarla Anıtkabir'e gitmelerine izin verildi - Haber 12:32: Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı - Ekonomi 12:18: Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı - Haber 12:03: Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti - Ekonomi 11:48: Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa - Haber